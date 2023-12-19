В Подмосковье расчистили от деревьев трассы 89 магистральных ЛЭП

Специалисты «Россетей» расчистили от деревьев трассы 89 магистральных ЛЭП в Подмосковье. Как сообщили в Минэнерго региона, всего было удалено полторы тысячи деревьев.

Работы провели с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения населенных пунктов области в осенне-зимний период.

Наибольший объем работ провели на севере области — на ЛЭП сверхвысокого класса напряжения 500 кВ «Ногинск — Бескудниково» и «Трубино».

В Подмосковье многие магистральные ЛЭП пролегают по лесным территориям. В случае падения дерева или даже наклона ствола могут возникнуть технологические сбои. В связи с этим в регионе проводят расчистку территорий вблизи ЛЭП от растительности.