В Подмосковье с января одобрили 3,6 тысячи заявок на льготное подключение по соцгазификации

В области с января текущего года по программе соцгазификации было одобрено более трех с половиной тысяч заявок от граждан на льготное подключение. Об этом сообщили в Минэнерго региона.

В рамках меры поддержки специалисты бесплатно подводят газ от забора до оборудования в доме. Также покрывается стоимость оборудования в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Подмосковье - это первый в стране регион, где ввели льготы на соцгазификацию. Чтобы получить их, нужно подать заявку на сайте госуслуг области или обратиться в «Мособлгаз».

Льготы доступны для граждан десяти категорий, в том числе для семей, которые получают пособие на ребенка в возрасте до 16 лет; одиноких пенсионеров с доходом до полутора п. м.; ветеранов боевых действий; членов семьи участников и ветеранов Великой Отечественной войны; многодетных семей.