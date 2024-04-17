В Подмосковье с начала года отремонтировали 16 подстанций для повышения надежности электроснабжения

В Подмосковье с января текущего года по программе повышения надежности потребителей сотрудники «Мособлэнерго» провели ремонтные работы на 16 подстанциях. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Работы были проведены в тех муниципалитетах, из которых поступало наибольшее число обращений от жителей. К примеру, в марте провели работы на подстанции на Коммунистической улице в Лыткарино.

В общей сложности в этом году планируется заменить оборудование на 117 подстанциях. Необходимые мероприятия проведут на объектах в летний период.

Также с начала года в области в рамках программы было заменено 166 опор и более 20 километров провода/кабеля на воздушных и кабельных ЛЭП. Кроме того, было реконструировано свыше 14 километров ЛЭП.

Программа реализуется уже четвертый год. Благодаря проведенным в ее рамках работам качество электроснабжения в округах повысилось в среднем на 20%. В этом году в программе участвуют 33 муниципалитета.