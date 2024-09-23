В Подмосковье с начала года отремонтировали подъезды в 1,6 тысячи домов
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье с начала года отремонтировали подъезды в 1,6 тысячи многоквартирных жилых домов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Как напомнили в ведомстве, в рамках текущего ремонта в подъездах красят стены, восстанавливают или меняют почтовые ящики и поручни, приводят в порядок освещение.
Состояние подъездов жилых домов находится на контроле управляющих организаций. Их представители должны осматривать помещения и при необходимости организовывать ремонтные работы.
Если подъезду требуется ремонт, нужно обратиться в свою УК или в Единую диспетчерскую службу.