В Подмосковье с начала года соцгазифицировали шесть тысяч домов, рассказали в Министерстве энергетики Московской области. Всего было построено шестьдесят километров газопроводов. До конца года возведут еще восемьсот километров.

В общей сложности, с момента запуска программы в Подмосковье соцгазифицировали дома 315 тысяч жителей в 2,8 тысячи населенных пунктов.

В текущем году в области планируется выполнить двадцать тысяч пусков газа. Таким образом, голубое топливо придет в дома еще шестидесяти тысяч жителей Подмосковья.

С апреля в программу начали включать СНТ, которые расположены в границах газифицированных населенных пунктов.