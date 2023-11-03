В Подмосковье с начала года выполнено более десяти тысяч присоединений к электросетям

В Подмосковье с января текущего года выполнено более десяти тысяч присоединений к электросетям, передает Минэнерго области. В частности, специалисты «Мособлэнерго» за девять месяцев провели более 10,7 тысячи таких мероприятий.

Отмечается, что за указанный период к сетям предприятия подключали около сорока новых объектов в день.

В числе таких объектов — Егорьевский историко-художественный музей после реставрации, школы в Истре, Луховицах, Красногорске и Пушкино. Также были подключены пристройки к школам в Мытищах, Щелково и Коломне.

Подать заявку на подключение к сетям компании можно на «Портале потребителя».