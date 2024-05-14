В Подмосковье с начала мая устранили 1,3 тысячи навалов мусора возле контейнерных площадок

В Подмосковье с начала месяца устранили более 1,3 тысячи навалов мусора, образовавшихся возле контейнерных площадок. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

Чаще всего нарушения выявляли в частном секторе или за городом. К примеру, в Коломне за две недели ликвидировали свыше шестидесяти мусорных навалов — в том числе, в Сычево, Подлужье, Апраскино.

Примерно столько же навалов мусора устранили в Домодедово — в селе Ям, деревнях Заборье и Павловское. Сорок семь навалов ликвидировали в Егорьевске — в деревнях Пантелеево, Костылево, Козино, Ефремовская.