В Подмосковье с начала реализации программы капремонта привели в порядок более 17 тысяч домов

В Подмосковье с момента старта реализации программы капремонта привели в порядок свыше семнадцати тысяч многоквартирных домов. Это составляет почти 40% от общего числа домов, включенных в программу, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Проведение ремонтных работ позволило улучшить жилищные условия для трех с половиной миллионов жителей региона, отметили в ведомстве.

С января этого года в городских округах Подмосковья отремонтировали более тысячи домов. До конца года планируется привести в порядок еще 4,2 тысячи домов.

Кроме того, в более чем тысяче зданий будут заменены системы внутридомового газового оборудования.