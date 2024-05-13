В Подмосковье с начала реализации программы капремонта привели в порядок более 17 тысяч домов
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В Подмосковье с момента старта реализации программы капремонта привели в порядок свыше семнадцати тысяч многоквартирных домов. Это составляет почти 40% от общего числа домов, включенных в программу, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Проведение ремонтных работ позволило улучшить жилищные условия для трех с половиной миллионов жителей региона, отметили в ведомстве.
С января этого года в городских округах Подмосковья отремонтировали более тысячи домов. До конца года планируется привести в порядок еще 4,2 тысячи домов.
Кроме того, в более чем тысяче зданий будут заменены системы внутридомового газового оборудования.