В Подмосковье устранены почти все дефекты уличного освещения

Как отметили в Главном управление содержания территорий (ГУСТ) региона, в настоящий момент отработано уже 92 процента дефектов. Особенно активно велась работа в Домодедове, Реутове, Пушкинском округе, Королеве, Мытищах, Чехове, Одинцове, Истре и многих других округах.

В ГУСТ также подчеркнули, что ведомство продолжает вечерние инспекции — специалисты следят за качеством освещения не только лично, но и с помощью камер «Безопасного региона».