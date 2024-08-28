В Подмосковье в рамках подготовки к зиме отремонтировали почти 205 километров ЛЭП

В регионе в рамках подготовки к зиме провели капремонт почти на 205 километрах кабельных и воздушных ЛЭП, передает Министерство энергетики Московской области.

Также специалисты расчищают территории ЛЭП от деревьев и кустарников. На данный момент расчистили более 66 гектаров. Это помогает минимизировать риски возникновения аварий в непогоду: при сильном ветре, снегопаде или ледяном дожде деревья могут упасть на провода.

Помимо этого, за восемь месяцев текущего года в муниципалитетах привели в порядок электрооборудование 170 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, здания полутора сотен электроустановок. Кроме того, специалисты провели техобслуживание почти 3,9 тысячи устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.