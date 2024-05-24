В Подмосковье в рамках президентской программы строят газопроводы в 24 населенных пунктах

В регионе в рамках реализации президентской программы строят газопроводы в двадцати четырех населенных пунктах. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

В ведомстве отметили, что в Подмосковье уже построили газораспределительные сети протяженностью пятьдесят девять километров. К газу были подключены шесть тысяч домов.

На текущей неделе газопроводы строят и вводят в населенных пунктах Щелково, Серпухова, Клина, Дмитрова, Раменского, Коломны, Волоколамска, Истры, Лотошино, Красногорска. Также в «Мособлгаз» поступило более четырех тысяч заявок на подключение газа.

В этом году по программе планируется создать техническую возможность для подключения тринадцати тысяч домов и выполнить двадцать тысяч пусков газа. Это позволит обеспечить газом дома шестидесяти тысяч жителей.