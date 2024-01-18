В Подмосковье за год отремонтировали 4,5 тысячи подъездов
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
Четыре с половиной тысячи подъездов отремонтировали в Подмосковье по итогам прошлого года в рамках программы «Мой подъезд». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В наступившем году в Подмосковье планируется отремонтировать как минимум 2,8 тысячи подъездов. При этом продолжится реализация направления «Тематический ремонт подъезда».
Программа реализуется уже восьмой год. За это время в ее рамках в регионе привели в порядок более 103 тысяч подъездов. Позитивные перемены почувствовали три с половиной миллиона жителей.
«Восьмилетний опыт реализации программы «Мой подъезд» в регионе показал, что неравнодушная позиция, сплоченность соседей и творческий подход — гарантия, что общая территория дома станет комфортной, ухоженной и уютной», - отметил глава министерства Антон Велиховский.