В Подмосковье за год отремонтировали 4,5 тысячи подъездов

Четыре с половиной тысячи подъездов отремонтировали в Подмосковье по итогам прошлого года в рамках программы «Мой подъезд». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В наступившем году в Подмосковье планируется отремонтировать как минимум 2,8 тысячи подъездов. При этом продолжится реализация направления «Тематический ремонт подъезда».

Программа реализуется уже восьмой год. За это время в ее рамках в регионе привели в порядок более 103 тысяч подъездов. Позитивные перемены почувствовали три с половиной миллиона жителей.