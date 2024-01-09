В Подмосковье за год провели техобслуживание газового оборудования в домах 300 тысяч человек
Фото: [Мособлгаз]
В Подмосковье по итогам прошлого года было проведено техобслуживание газового оборудования в частных домах почти 300 тысяч граждан. Об этом сообщили в Минэнерго региона.
Работу провели специалисты «Мособлгаза». С первого января наступившего года проводить ее будет только это предприятие.
Согласно законодательству, теперь газораспределительная компания заключает договор с УК, которая, в свою очередь, организует проведение собраний собственников жилья. На этих собраниях принимается решение о наделении УК правом заключения единого договора с газораспределительным предприятием от лица всех собственников.
Проверять состояние газового оборудования в многоквартирных домах Подмосковья будут один раз в год в соответствии с утвержденным графиком.