В Подмосковье за неделю эвакуировано более трех тысяч автомобилей

Водители, паркующие свои машины с нарушением, рискуют навлечь на себя проблемы.

За последнюю неделю в Московской области эвакуации было подвергнуто 3359 авто, сообщает подмосковное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. Ведомство призывает владельцев машин уважать всех участников движения, оставлять свой транспорт в местах, где это разрешено.

Минтранс Московской области также напоминает о том, что прежде чем парковаться, прежде всего, следует внимательно посмотреть, какие есть рядом знаки дорожного движения. Если вернувшись к месту, где вы оставили автомобиль и не обнаружите его, позвоните по телефону справочной службы 8 (800) 444-58-34.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье строят ФОК с ледовой ареной и футбольный манеж.