В Подмосковье за первый квартал 2024 года выполнили 2,8 тысячи присоединений к электросетям

В Подмосковье за первый квартал 2024 года было выполнено более 2,8 тысячи техприсоединений к электросетям. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Работы проводит АО «Мособлэнерго». В среднем за указанный период к сетям компании каждый день подключались 32 новых объекта. Общее число принятых за квартал заявок превысило четыре с половиной тысячи.

«Средний срок технологического присоединения для представителей малого и среднего бизнеса составил 42 дня», - отметили в министерстве.

К примеру, в феврале к электросетям подключили многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья в Пушкино. Для этого была смонтирована новая КТП-1740 на Октябрьской улице.