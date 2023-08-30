В подмосковной Балашихе досрочно построили многоэтажный жилой дом

В проектных декларациях и договорах долевого участия эта процедура должна была стартовать в конце 2023 года. Но жильцам ждать заселения в квартиры пришлось всего 14 месяцев. Именно за такое время с нуля был построен 21-этажный многоквартирный дом общей площадью 13,3 тысячи квадратных метров. Большинство будущих жильцов — молодые семьи из Подмосковья и других регионов. ЖК расположен в удобном и благоустроенном районе, рядом с Ольгинским лесопарком и станцией МЦД-4 Ольгино.

Сдача дома с опережением графика стала возможной, благодаря грамотной организации рабочего процесса и современным технологиям строительства застройщиком, компанией «Главстрой Региона». В ближайшее время новоселами станут 280 семей.

Ранее сообщалось, что подмосковных школьников научат финансовой грамотности.