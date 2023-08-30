Подмосковных школьников обучат финансовой грамотности

Как отмечает начальник отдела финансовой грамотности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Милова, в преддверии нового учебного года в помощь учителям разработаны материалы, которые можно использовать при подготовке к урокам. Школьникам расскажут, зачем нужна страховка, как избежать ловушек мошенников, об истории денег и многом другом. Часть вопросов может пригодиться при сдаче ЕГЭ по обществознанию. Лекторами выступают сотрудники Банка России и эксперты финансового рынка. Подключиться к онлайн-урокам можно как индивидуально, так и всем классом.

Ранее сообщалось, что в Орехове-Зуеве завершили ремонт региональных дорог.