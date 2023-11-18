В подмосковной Дубне руководители округа обсудили с жителями вопросы ЖКХ

В Дубне вошли в практику регулярные встречи сотрудников местной администрации с жителями для обсуждения важных насущных вопросов.

Очередной рабочий выезд глава округа Максим Тихомиров совершил на улицу Строителей, где в этом году взят на баланс муниципальной УК жилой дом. В состоянии здания и дворовой территории участниками встречи отмечены большие позитивные перемены. В частности, отремонтирована кровля, модернизировано центральное отопление, сделано хорошее освещение, уложен асфальт и высажено 300 кустарников. Впереди — ремонт в подъездах.

Жители обратились к главе округа с просьбой помочь с приобретением грунта, чтобы активисты могли обустроить палисадники во дворах. Максим Тихомиров тут же дал на этот счет соответствующее поручение.