В подмосковной Кашире на теплосетях устранены две аварии подряд

После ликвидации первой утечки в ходе гидравлических испытаний случилась новая авария. Из-за этого была приостановлена работа котельной, которая снабжает теплом жилье и социальные объекты. Ход аварийных работ проконтролировали глава Каширы Михаил Шувалов и его первый заместитель Сергей Кирюхин. В настоящий момент проблема снята. После устранения протечки произведено заполнение наружной системы теплосети и ее опрессовка. Скоро тепло вернется в дома горожан.

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