В подмосковной Кашире наладили подачу тепла в поликлинику после технологической аварии

Авария на внутренних сетях в здании бывшего роддома (Кашира-1) вызвала перебои в подаче тепла в городскую поликлинику № 1.

Как сообщил первый заместитель главы округа Сергей Кирюхин, коммунальные ремонтные службы оперативно сработали и устранили последствия технологического сбоя. Особенно следует отметить, что приостановка подачи тепла не помешала полноценной работе медицинского учреждения.

Администрация округа, специалисты четко контролируют ситуацию с отоплением, постоянно отслеживают обращения жителей и незамедлительно реагируют на них, добавил Сергей Кирюхин.