В подмосковной Кашире жестко контролируют работу котельных

Администрация Каширы ввела особый контроль над работой котельных на территории всего городского округа.

Сотрудники профильных отделов и коммунальных предприятий почти ежечасно отслеживают график подачи тепла, техническое состояние агрегатов. Глава округа Михаил Шувалов лично выезжает на места с проверками — очередная из них прошла в котельной № 14 микрорайона Ожерелье.

Отмечено, что к работе котельной нет претензий. Тепло бесперебойно подается в 12 многоквартирных домов и на четыре социальных объекта.

Как отметил Михаил Шувалов, в начале отопительного сезона возникали проблемы в микрорайоне Кашира-2. Сейчас усилия специалистов сосредоточены на обследовании всех котельных и одновременно разработке концепции развития теплоэнергетического комплекса округа до 2030 года.