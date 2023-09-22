В подмосковной Коломне по просьбам жителей обустраивают тротуары

Как отмечает первый замглавы администрации Денис Лубяной, особое внимание уделяется пешеходным дорожкам, которые ведут к детским учреждениям. Именно так, к примеру, обстоит дело на улице Леваневского и в микрорайоне Городищи.

Самый протяженный 2-километровый участок имеет региональный статус и проляжет вдоль улицы Октябрьской Революции от улицы Непобедимого до Голутвина. Здесь работают бригады коломенского филиала «Мосавтодора». Добавим, что специалисты уже отрапортовали о сдаче асфальтобетонной пешеходной дорожки в селе Парфентьево и на участке от Озерского шоссе до поворота на улицу Шоссейную.