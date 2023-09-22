В подмосковной Коломне завершена подготовка к зимнему отопительному сезону

Коммунальное предприятие Коломны ООО «ДГХ» отрапортовало о стопроцентной готовности систем отопления к новому сезону. Паспорта готовности размещены в системе «АИС ГЖИ».

Контрольные запуски проводятся уже две недели. По данным главного инженера предприятия Геннадия Лаптия, тестирование прошли уже более 60 процентов зданий. К октябрю проверки будут завершены.

По существующим правилам, тепло должно поступать потребителям, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура держится ниже восьми градусов. Но пока в Московской области синоптики прогнозируют теплую осеннюю погоду.