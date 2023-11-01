В подмосковной Лобне открыли новую транспортную развязку

В городе появился прямой выезд на Северный обход со стороны Москвы и съезд в направлении Дмитрова. Реализация масштабного проекта по укладке 6-полосной автодороги длиной более 16-ти километров (вместе с развязками) избавит жителей от необходимости стоять в пробках на железнодорожном переезде. Выехать на Дмитровское и Рогачевское шоссе стало удобно. Теперь время в пути из Москвы до Лобни занимает всего 15 минут.

В настоящее время продолжаются работы по возведению кольцевой развязки в районе Рогачевского шоссе, которая свяжет западные и южные микрорайоны Лобни с Дмитровским шоссе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации проекта «Развитие Московского транспортного узла».