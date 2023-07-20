В подмосковном Чехове началась замена лифтов

В городском округе идет масштабная работа по капитальному ремонту. В скором времени в 26 подъездах будут обновлены подъемники, которые будут радовать комфортом и техническими усовершенствованиями. В первую очередь соответствующие службы администрации Чехова при составлении планов замены оборудования обращают внимание на срок эксплуатации и сигналы от жителей.

В настоящее время идет подготовка к монтажу лифтов в домах на улицах Полиграфистов, Дружбы, Московская и Чехова. Новые подъемники поступят также в село Троицкое.