В подмосковном Дмитрове начался ремонт основной дороги

Добраться до центра Дмитрова на автотранспорте скоро можно будет без проблем. Мосавтодор взялся за ремонт самой протяженной дороги в городском округе.

Обновлению подлежит 14-километровый участок от Дмитрова до деревни Костино. Каждый день здесь проезжают тысячи автомобилей разных моделей — от легковушки до многотонного грузовика. Как сообщает подмосковный Минтранс, для ремонта потребуется более 13 тысяч тонн асфальта.

Обновленная дорога, которая ведет к железнодорожной станции, культурным и спортивным объектам, станет безопаснее и комфортнее.

Ранее сообщалось, что подмосковный теннисист сотворил сенсацию на турнире «Большого шлема» в Уимблдоне.