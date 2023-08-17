Самый крупный в этом году склад боеприпасов обезвредили подмосковные взрывотехники

Специалисты учреждения «Мособлпожспас» в Рузском городском округе ликвидировали самый крупный с начала года склад боеприпасов.

Возле деревни Матвейцево было обнаружено 176 боеприпасов и 8 взрывателей времен Великой Отечественной войны. Об опасной находке в службу экстренной помощи «Система-112» сообщили добровольцы отряда «Эхо войны», которые вели поисковые работы. Отметим, что в этом же лесу недавно спасатели уже дважды проводили операции по ликвидации боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Котельниках идет масштабный ремонт дворов.