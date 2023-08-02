В Подмосковье прочищаются лесные просеки
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Сотрудники Луховицкого филиала учреждения «Мособллес» проконтролировали ход работ по прочистке просеки в Зарайском участковом лесничестве.
В настоящий момент подготовлено 1,15 км квартальной просеки в соответствии с госзаданием. В случае пожарной обстановки здесь свободно проедет специальная техника.
Противопожарному обустройству лесов в регионе уделяется пристальное внимание. Только в июле в Луховицком лесничестве подготовлено 18 километров дорог для проезда.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье определились финалисты губернаторского турнира по голболу.