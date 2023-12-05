В подмосковном Домодедове завершились крупные работы по благоустройству

В 2023 году в Домодедове подошли к концу работы по благоустройству территорий городского округа. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Как отмечает глава ведомства Михаил Хайкин, масштабные работы велись четыре года. Были облагорожены парки и набережные. В 2023 году открыты две большие детские площадки, две спортивные зоны и три экстрим-зоны, в том числе скейт-парк в деревне Гальчино.

Михаил Хайкин также напомнил, что приведены в порядок территории перед зданием Главпочтамта и ГДКиС «Мир». В парке «Елочки» выполнено укрепление берегов водоема шпунтом и габионами, установлены настил из декинга, малые архитектурные формы, организована лодочная станция, сделано много других зон отдыха и проведения досуга.

Домодедовцы по достоинству оценили новый парк культуры и отдыха «Городской лес», расположенный на территории Ушмарского леса. Популярными среди жителей округа стали парк «Взлет», лесопарк Гальчино. Благоустроенные объекты можно долго перечислять.