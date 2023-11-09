В подмосковном Егорьевске активно модернизируют тепловые сети
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Егорьевск]
Администрация городского округа Егорьевск устроила проверку качества ремонта тепловых сетей.
Руководитель муниципалитета Дмитрий Викулов и специалисты по коммунальному хозяйству побывали на улице Сосновая, где обновлены инженерные сети. Ремонт на 3-километровом участке длился три месяца. Старые трубы демонтированы, взамен них уложена новая сеть. Какое-то время приходилось ограничивать подачу воды в многоквартирные дома, но в настоящее время все трудности позади.
Как отметил Дмитрий Викулов в ходе общения с жителями, скоро будет восстановлено асфальтовое покрытие, вернут на прежнее место элементы детской площадки. Запланирован также ремонт ливневого стока.
«Благодаря финансированию из федерального Фонда развития территорий, в нашем округе действует план по капремонту на восьми участках тепловых сетей и горячего водоснабжения», — резюмировал глава муниципалитета.