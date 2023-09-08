В подмосковном Егорьевске на строгом контроле благоустройство дворов

В Егорьевске по поручению губернатора Андрея Воробьева основательно благоустраиваются пять дворов. Ход работ находится на особом контроле у главы округа Дмитрия Викулова.

Руководитель муниципалитета и представители соответствующих служб администрации практические ежедневно бывают на местах, где идет обновление территорий, заслушивают подрядчиков и принимают меры для четкой, бесперебойной работы.

В ходе очередного контрольного выезда Дмитрий Викулов отметил, что строители должны были сдать объекты 4 сентября, однако, возникли проблемы со снабжением асфальтового покрытия. В ближайшее время этот вопрос должен быть закрыт.