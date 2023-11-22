В подмосковном Егорьевске прошла проверка работы коммунальных служб

Руководитель муниципалитета Дмитрий Викулов ежедневно изучает сводку событий, происходящих в жилищно-бытовом секторе, оперативно помогает решить проблемы. В ходе очередного рабочего объезда территории он побывал в четвертом микрорайоне. Жители накануне просигнализировали о скоплении воды у ливневой канализации.

В ходе общения с активистами-общественниками глава признал, что во время обильных осадков, к сожалению, случается подтопление некоторых участков. Учреждение «Егорьевская служба благоустройства» на этот счет имеет указание незамедлительно с помощью помпы или иной техники откачать скопившуюся воду. Вместе с тем, как отметил Дмитрий Викулов, давно стоит вопрос о модернизации ливневых стоков. Именно над этой проблемой в настоящее время думают специалисты муниципалитета и соответствующих служб.