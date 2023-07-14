В подмосковном Фрязине благоустраивается любимая зона отдыха горожан

Более двух тысяч фрязинцев отдали свои голоса на портале «Добродел» за то, чтобы привести в порядок лесопарк. И после этого здесь развернулась масштабная работа по благоустройству.

Как отмечает региональный министр благоустройства Михаил Хайкин, перед началом модернизации зеленого объекта были подробно изучены пожелания жителей округа, который нашли отражение в концептуальном плане.

В обновленном парке устроят площадки на любой вкус. Особое внимание — активному досугу. Здесь будут велодорожки, лыжные трассы, сектора для воркаута, настольного тенниса, столы для настольных игр.

В данный момент заканчиваются все необходимые подготовительные работы. Окончание модернизации намечено на четвертый квартал 2023 года.

Ранее сообщалось, как в Подмосковье встретили военнослужащих, выполнивших боевые задачи.