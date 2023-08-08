В подмосковном Королеве обновили покрытие на ключевых дорогах
Фото: [Минтранс МО]
В Королеве дорожники привели в порядок покрытия на восьми участках автомобильных трасс.
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтирован 5-километровый отрезок от Болшевского шоссе до Московской улицы. Здесь каждый день проезжает более 12 тысяч единиц автотранспорта. Рядом школы, детские сады, стадион «Чайка» и другие посещаемые места. Теперь здесь станет комфортнее и безопаснее.
В числе муниципальных участков отремонтированы покрытия на улицах Маяковского, Горького и других.
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