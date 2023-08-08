Хоккеисты подмосковной Балашихи успешно стартовали в розыгрыше «Кубка Овечкина»

На ледовой арене имени Владимира Петрова набирает обороты детский хоккейный турнир «Кубок Овечкина». Две победы на старте соревнования одержали юные игроки команды «Балашиха».

По сообщению пресс-службы регионального Минспорта, подмосковная команда взяла верх над московским «Динамо» (5:1) и челябинским «Трактором» (9:4). Впереди у балашихинцев матчи с омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом».

После предварительного этапа соревнования в четверг начнутся матчи плей-офф. Решающие игры состоятся в субботу. В этот день болельщики смогут попасть на трибуны исключительно по пригласительным билетам, забронировать которые можно на официальном сайте турнира.

Ранее сообщалось, что новое производство лимонадов и кваса планируют открыть в Домодедове.