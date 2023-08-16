В подмосковном Красногорске обновили участок дороги до Новорижского шоссе

Как отметили в областном Минтрансе, работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На этом участке ежедневно проезжает более 42 тысяч единиц техники. Дорожники использовали смесь А16ВН, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости. В ближайшее время будут укреплены обочины и нанесена разметка.

В Подмосковье пройдет конференция по стратегическому развитию парков.