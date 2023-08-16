В подмосковном Красногорске обновили участок дороги до Новорижского шоссе
Фото: [Минтранс МО]
В городском округе Красногорск бригады дорожников уложили новое покрытие на участке региональной трассы, связывающей поселок Нахабино с Новорижским шоссе.
Как отметили в областном Минтрансе, работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На этом участке ежедневно проезжает более 42 тысяч единиц техники. Дорожники использовали смесь А16ВН, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости. В ближайшее время будут укреплены обочины и нанесена разметка.
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