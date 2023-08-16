В Подмосковье пройдет конференция по стратегическому развитию парков

В парке Раздолье (Одинцовский городской округ) в пятницу состоится крупная конференция, на которой будут обсуждаться вопросы стратегии и развития парковых территорий.

Как отмечает пресс-служба регионального Министерства благоустройства, глава ведомства Михаил Хайкин в своем докладе сделает акцент на лучших практиках. Среди вопросов, которые будут рассмотрены, это привлечение клиентов на опыте гостиничного бизнеса, паспортизация объектов, содержание парковых территорий. Организаторы не сомневаются, что в ходе конференции участники договорятся о дальнейшем сотрудничестве и создании интересных проектов.

В подмосковном Красногорске завершен этап реконструкции Мякининского шоссе.