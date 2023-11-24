В Подмосковном Красногорске первый снегопад встретили в режиме повышенной готовности

Все предприятия уже давно находятся в режиме повышенной готовности, поэтому природные катаклизмы врасплох не застали. Как отмечает глава округа Дмитрий Волков, уборке снега, чистоте улиц и дворовых территорий, автобусным остановкам уделяется особое внимание. При этом идет оперативный диалог с населением, ни один сигнал не остается безответным.

На борьбу со снегопадом готовы выйти свыше 1700 рабочих и почти 500 единиц техники. В случае возникновения вопросов, связанных с уборкой снега, администрация округа просит обращаться в Единую дежурную службу: 8(495)563-79-32.