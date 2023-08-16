В подмосковном Красногорске серьезно обновили автопарк теплосети

Сразу 16 единиц специальной техники поступило на службу «Красногорской теплосети». В том числе вакуумные автоцистерны, которые незаменимы при устранении последствий непогоды.

Штат «Красногорской теплосети» насчитывает около тысячи сотрудников, которые обслуживают 55 котельных. Как отмечает руководитель предприятия Александр Шалагин, обновление парка машин стало огромным подспорьем в работе. Теперь производственные задачи можно решать более оперативно.

Глава Красногорска Дмитрий Волков на встрече с коллективом «Красногорской теплосети» подчеркнул те позитивные перемены, которые произошли за последние два года. В частности, успешно преодолены кризисные моменты, улучшилось материальное положение сотрудников. И вот в разгар подготовки к отопительному сезону гараж предприятия пополнился современными машинами.

Руководитель округа наградил трудовой коллектив знаком «Благодарность за труд» и вручил передовикам благодарственные письма.