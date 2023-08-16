В подмосковном Красногорске завершен этап реконструкции Мякининского шоссе

В Красногорске закончился первый этап реконструкции Мякининского шоссе, информирует региональное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

Обновленный участок длиной 2,8 километра связывает Новорижского шоссе и МКАД. После ремонта дорога стала четырехполосной, здесь предусмотрены пешеходная зона, велодорожка, крытые остановки для общественного транспорта, несколько светофоров. До конца 2023 года будет благоустроена территория.

Как отмечает региональный министр транспорта Алексей Гержик, реконструкция улучшила транспортные связи между Новорижским шоссе, деревней Мякинино и микрорайоном ЖК «Спутник». Также шоссе обеспечит подъезд к ТПУ «Липовая Роща» с планируемой станцией метро.

В настоящий момент завершается проектирование второго этапа реконструкции.

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