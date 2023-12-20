В подмосковном Ликино-Дулеве восстановлена работа центрального коллектора

Мощная техника пришла на помощь коммунальщикам в Ликино-Дулеве при устранении последствий крупного засора на коллекторе Центральный на улице Степана Морозкина.

Проблемы были обнаружены еще в середине ноября. Засор 100-метрового участка возник из-за сброса в кананализацию нерастворимых веществ и материалов. Как отметил директор филиала ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» «Куровские очистные сооружения» Андрей Чекин, рабочие извлекли килограммы тряпок, влажных салфеток и других гигиенических средств, которые создали плотную пробку при переплетении и разложении. На прилегающие территории пошел излив.

После привлечения на помощь тяжелой техники коллектор заработал в штатном режиме. Специалисты Куровских очистных сооружений следят за его функционированием.