В жилом доме подмосковного города Лосино-Петровский устранили аварию с водоснабжением

Жители дома номер 13 на улице Первомайской в Лосино-Петровском вновь получили доступ к холодной воде

По сообщению управляющей компании МБУ ХТУ, здесь завершены ремонтные работы. Напомним, во вторник в подъезде на первом этаже прорвало трубу с холодной водой. Причиной аварии стала изношенность коммуникаций.

В ходе ремонтных работ заменили две трубы холодного водоснабжения, в данный момент вода подается в полном объеме.