В подмосковном Лыткарине строятся новые очистные сооружения

После модернизации здесь заработают дополнительные модули очистки и фильтрации, вода будет проходить через системы ультрафиолетового обеззараживания. В настоящий момент объект готов на 40 процентов.

Новые очистные сооружения введут в эксплуатацию в следующем году. Мощность объекта составит 30 000 кубометров в сутки. Это с лихвой покроет все потребности Лыткарина.