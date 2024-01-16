В подмосковном микрорайоне Климовск начинается капитальный ремонт подвалов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области начал масштабную программу по ремонту подвальных помещений в микрорайоне Климовск (городской округ Подольск).

Как отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов, до конца сентября 2024 года подрядная организация приведет в порядок 136 подвалов. После окончания отопительного сезона начнется замена инженерных коммуникаций ХВС, ГВС, центрального отопления, канализации и электрики.

Дополнительно в планах отремонтировать 591 входную группу подъездов.

Фонд капитального ремонта является подведомственной организацией Министерства ЖКХ Московской области.