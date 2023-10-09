В подмосковном Одинцове на строгом контроле подготовка к зиме

В ходе рабочего объезда территории руководитель муниципалитета Андрей Иванов осмотрел парк спецтехники предприятия «Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство», пообщался с руководством и работниками. Отметим, что в этом году было закуплено 26 единиц современной техники. Глава округа оценил качественный уровень подготовки к зиме. По его словам, уже накоплено большое количество песчано-соляной смеси, определены места будущего складирования снега.

Добавим, что всего в Одинцове ежедневно за чистотой улиц будут следить 600 человек. Если у жителей возникают вопросы или они хотят пожаловаться на плохую работу коммунальных служб, открыта горячая телефонная линия 8-495-593-19-63.