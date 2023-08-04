В подмосковном округе Чехов по просьбам жителей взята на контроль проблема с отоплением

На повестке стоял вопрос горячего водоснабжения и отопления муниципального образования. Людей волнует частые отключения, вследствие которых они хотят получить перерасчет за услуги ЖКХ. Об этом они сообщили в обращении к губернатору.

Как отмечает Григорий Артамонов, в данный момент идет передача собственности бывшего военного городка Чехов-8 (Солодовка) на баланс городского округа. Инфраструктура, к сожалению, давно износилась и требует капитального ремонта. Это касается в первую очередь инженерных коммуникаций.

Основной вопрос на сегодня — котельная. Здесь идет ремонт. В рабочем состоянии находится только один котел, да и тот используется наполовину от полной мощности. Глава округа и министр энергетики региона сообщили жителям, что финансирование на новое оборудование выделено. До сентября монтаж будет завершен. Поселок будет обеспечен горячей водой в соответствии с нормативом.