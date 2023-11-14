В подмосковном округе Серпухов активно ремонтируются сельские дороги

Как отмечает глава муниципалитета Сергей Никитенко, благодаря губернаторской поддержке число приведенных в порядок дорог возросло до 83. Под особым контролем находятся автомобильные трассы в сельской местности. В частности, завершена укладка асфальтовой крошки в поселке Оболенск на двухкилометровом участке улиц Северная и Лесная. Аналогичная работа скоро завершится и на улице Южная.

«Важно, чтобы у людей была возможность ездить по нормальным, безопасным дорогам», — подчеркивает Сергей Никитенко.