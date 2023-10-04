В подмосковном Подольске на социальных объектах запускают тепло

В городском округе ответственно подошли к подготовке к осенне-зимнему периоду. Администрация регулярно контролировала работу соответствующих служб. Положительные результаты были отмечены на совещании с участием главы Подольска Дмитрия Жарикова.

В настоящий момент вопросов к коммунальщикам нет. Некоторое время назад были недочеты по подготовке жилого фонда, но они своевременно устранены. Тепловые сети модернизированы, отремонтировано все, что требовалось. График подачи тепла сформирован по каждому объекту, в том числе по крупным промышленным предприятиям, и доведен до сведения жителей. Успешно прошли пробные запуски котельных. На случай непредвиденных обстоятельств создано семь аварийных бригад быстрого реагирования.