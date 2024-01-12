В подмосковном Протвине жители угощают коммунальщиков горячим чаем
Фото: [Анна Мороз]
Жители города Протвино благодарят коммунальщиков за сложный труд в последние дни и часто выносят им из дома горячий чай.
По сообщению управляющей организации, чтобы бороться со снежной стихией дворники на ногах уже с четырех утра. С помощью специальной техники расчищаются дворы и подъезды к ним. Жители видят, как особенно трудно в эти дни приходится работникам коммунальных предприятий, они выходят их подбодрить и зачастую выносят термосы с горячим чаем.
«Такая вот у нас тесная обратная связь», — улыбается представитель управляющей компании Денис Равинский.