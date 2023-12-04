В подмосковном Пущине по просьбам жителей благоустроили бульвар Болотова

Как отметили в региональном Министерстве благоустройства, за благоустройство этой городской территории высказалось 87 процентов проголосовавших. При этом большинство из них выразили желание сохранить исторический облик пространства.

В 2023 году все запланированные работы были завершены. В следующем году будет доделана архитектурно-художественная подсветка подпорных стенок.